Корабль выглядел на фоне эсминцев НАТО так, что его окрестили «рыбацкой лодкой». Так, издание Sohu пишет, что он был создан еще во времена «холодной войны». По словам автора заметки, решение выдвинуть бронетанкер на учения было продиктовано безысходностью.

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

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