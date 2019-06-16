Общество
В Китае технология распознавания лиц помогает найти пропавших без вестиТруд вчера в 19:05
В Китае технология распознавания лиц помогает найти пропавших без вести людей. В течение 2018 года службы по оказанию помощи бездомным в стране начали использовать систему распознавания лиц, которая выполнила 201 198 операций, в ходе которых были идентифицированы 6493 пропавших без вести человека.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Происшествия
Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Кино
Зак Снайдер показал кадры с Дарксайдом и кораблём Зелёных фонарей из своей версии «Лиги Справедливости»
Устройство вызывает в памяти его семью — а на фоне при этом можно разглядеть как корабль Зелёных фонарей.
Обновлено в 02:32
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Бандиты с цепью и топором избили и ограбили знакомого в Клину
Трое жителей подмосковного Клина ограбили своего знакомого, избив его металлической цепью и топором, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования
Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей
В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Роскачество запускает экспертизу телемедицинских мобильных приложений
Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений. Осенью будет составлен рейтинг лучших из них.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор избившей ученика учительнице
В сети появилось видео, как учительница избивает школьника в коридоре за то, что он мешает вести ей урок.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
Обновлено в 01:44
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге
Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.
Обновлено в 00:56
Общество
Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города
Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
Обновлено в 01:21
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Гаджеты
Смартфон LG W10 показался на «живых» фото
Неизвестно, сколько смартфонов представит компания LG во время анонса новой W-серии, но, вероятно, устройств будет не меньше двух.
Обновлено вчера в 17:01
Теннис
Дарья Касаткина сохранила 29-е место в рейтинге WTA
Обновлено вчера в 22:04
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Технологии
Разработчик цифровой примерочной Texel привлек инвестиции Marks & Spencer
Российский стартап Texel, занимающийся разработкой цифровой примерочной, привлек инвестиции компании Marks & Spencer — одного из крупнейших британских ретейлеров.
Обновлено в 02:00
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бешикташа»
Итальянский "Удинезе" и английский "Ливерпуль" проявляют интерес к турецкому хавбеку стамбульского "Бешикташа" Дорукхану Токезу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:03