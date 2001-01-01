Политика
В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с США
В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с СШАТАСС07:02
Заместители глав торговых ведомств Китая и США на подготовительных консультациях достигли прогресса при обсуждении перспектив устранения взаимных трений по некоторым ключевым противоречиям. Об этом сообщило в воскресенье министерство коммерции Китая.
ТАСС07:02
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика
Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии вызывает у него "глубокое сожаление".
Обновлено в 09:38
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика
Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму
«За последние два месяца в Генеральной Ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые подают России чёткий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова», — написал Порошенко в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп определился с новым главой Пентагона
По словам главы государства, Шанахан приступит к работе на новой должности с 1 января 2019 года.
Обновлено в 12:08
Политика
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам
Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика
Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180
Обновлено в 03:35
Политика
Эрдоган обвинил Нетаньяху в государственном терроризме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на днях назвал турецкого лидера "оккупантом Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских поселениях как в Турции, так и за ее пределами".
Обновлено в 10:49
Политика
Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели
«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин реорганизовал кремлевское управление
Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Политика
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного цунами на побережье Зондского пролива, вызванного извержением вулкана Кракатау", - сказано в телеграмме, направленной президенту Индонезии.
Обновлено в 10:53
Политика
Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону
Обновлено в 05:53
Политика
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика
Журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане
Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила Петра Порошенко за обед в элитном ресторане на фоне бедственного положения в стране.
Обновлено в 03:00