Политика

Китайцы оценили важность отношений с Россией и США
Известия
01:35

Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза. На первом месте для китайцев оказались отношения с Соединенными Штатами. Итоги опроса общественного мнения по стране опубликовала 29 декабря газета Global Times.
Известия01:35

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Китайцы считают отношения с США более важными, чем с Россией, показал опрос

РИА Новостивчера в 23:22

Отношения с США у Китая в приоритете

News.ru01:26

Китайцы предпочли США России

Lenta.ru00:43

Китайцы оценили важность отношений с Россией и США

Известия01:35

Китайцы оценили важность отношений с Россией

Взгляд.рувчера в 21:57

Опрос: Россия заняла второе место по важности отношений по мнению жителей Китая

ТАССвчера в 20:50

Global Times: Какие перспективы ждут отношения между КНР и странами ЛАК?

REGNUMвчера в 00:34
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при сходе лавины в Хабаровском крае

Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Die Welt: российский «Авангард» заставил нервничать Пентагон

Обновлено в 02:10
Общество

Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети

Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован

Обновлено в 01:52
Политика

Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»

Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин

Обновлено в 00:31
Политика

Володин ответил на требования Макрона и Меркель

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М

Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Наука

Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Космос

Российский сектор МКС оставят без научной оранжереи

Улучшенную оранжерею "Лада-2" должны были доставить в российский сектор МКС ещё в 2016 году.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Напавшего на учеников в Улан-Удэ отправили на принудительное лечение

Подростка, напавшего на школу № 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, направили на принудительное лечение, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:58
Космос

Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год

Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Приамурье приостановили движение поездов после аварии

Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Сирийских боевиков заподозрили в сожжении беженцев

Сирийские боевики, вероятно, сжигают тела погибших от голода беженцев в лагере Рукбан в провинции Хомс на западе страны.
Обновлено в 02:05
Транспорт

Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму

Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.
Обновлено в 01:50
Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Финансы

В России растут ипотечные ставки

Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке увеличилась в ноябре до 9,52 процента, в сентябре и октябре она держалась на уровне 9,41 процента.
Обновлено в 02:09
Политика

На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин

В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

В Крыму поставили заграждение на границе с Украиной

Обновлено 27 декабря в 20:12
Единоборства

Боец UFC Кормье отказался от чемпионства в UFC

Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице

Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Китайцы оценили важность отношений с Россией и США

Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Космос

Лунную пыль проверят на безопасность для человека

Ученые намереваются изучить как лунную пыль, так и лунный грунт.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В сети алкомаркетов «Красное и Белое» проходят обыски

Как сообщают федеральные СМИ, в главном офисе «Красного и Белого», а также на складах в Челябинске и в Москве проводятся следственные действия.
Обновлено 26 декабря в 22:37
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