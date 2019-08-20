Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости вчера в 13:53
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Китайские СМИ предсказали крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э
Народные новостивчера в 16:31
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Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
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Поиск пропавшей в Нижегородской области девочки продолжается
Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
Обновлено вчера в 03:36
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Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В России водителей могут освободить от некоторых штрафов
Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
Обновлено вчера в 08:03
Футбол
«Барселона» готовится к презентации Неймара
«Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
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Здоровье
Ученые нашли простой способ продлить жизнь
Врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала о том, как питаться, чтобы защитить себя от рака и преждевременного старения.
Обновлено вчера в 09:23
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч
Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Музыка
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 10:07
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено 19 августа в 16:23
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В Приамурье ребенок отравился газом
По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом. Как сообщили очевидцы, газ дети вдыхали из баллончика.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Общество
В ЕГЭ в 2020 году изменится часть заданий
Часть заданий в едином госэкзамене изменится в 2020 году. Нововведения ждут ЕГЭ по физике, обществознанию, китайскому языку, пишет РБК.
Обновлено вчера в 11:55
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На Трампа подал в суд журналист Playboy
Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Ульяновской области похоронили убитую в селе Патрикеево семью
В Ульяновской области прошли похороны семьи, убитой в селе Патрикеево.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Наука
Китайская компания массово продает клонированных котов
Китайская компания Sinogene собирается начать массовую продажу клонированных котов.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено вчера в 07:31