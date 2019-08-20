Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости вчера в 13:53

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Китайские СМИ: российский Су-57 в корне изменит рынок военной техники

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В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
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По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом. Как сообщили очевидцы, газ дети вдыхали из баллончика.
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Китайская компания Sinogene собирается начать массовую продажу клонированных котов.
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