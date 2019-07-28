Политика

В Китае считают Сахалин большой потерей для ПекинаИнфорос 02:17

Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu. В публикации указывается, что остров находился под юрисдикцией Китая, а во времена династии Тан, Цин и Юань на острове дежурили специальные патрульные офицеры.
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