Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для ПекинаИнфорос 02:17
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu. В публикации указывается, что остров находился под юрисдикцией Китая, а во времена династии Тан, Цин и Юань на острове дежурили специальные патрульные офицеры.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия
Алексея Навального доставили в больницу
Обновлено вчера в 07:25
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
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Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:27
Гаджеты
Xiaomi намекнула на следующий суперсмартфон Redmi Note 8
Руководитель принадлежащего Xiaomi бренда Redmi Лу Вэйбин опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo картинку, на которой изображен смартфон, и подписал снимок следующим образом: "Верь, что хорошие вещи могут произойти".
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Иран показал на видео захват британского танкера
Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено в 05:36
Общество
Петербург вошел в топ-5 неспящих городов России
Хотя обе столицы вошли в топ-5 самых неспящих городов, они оказались не на первом месте.
Обновлено в 04:50
Политика
Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 07:01
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Спорт
16-летний американец выиграл $3 млн на Fortnite World Cup
Обновлено вчера в 17:25
Музыка
Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:37
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Единоборства
Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Авто
Audi представила хэтчбек A1 во внедорожном исполнении Citycarver
Audi продаст вам A1 Citycarver в девяти цветах кузова с двумя контрастными вариантами крыши.
Обновлено в 05:08
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала об удивившем ее походе к психологу
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12