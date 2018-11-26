Наука
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецыВести.Ru01:30
Китайский исследователь утверждает, что под его руководством на свет появились первые генетически модифицированные дети. Об этом Цзянкуй Хе из университета в Шэньчжэне рассказал Associated Press.
Вести.Ru01:30
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Наука
В туалете МКС обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии
Обновлено в 07:28
Наука
Иммунная система ограничила разнородность раковых клеток
Как говорится в работе, опубликованной в Science Immunology, иммунная система ограничивает потенциальное разнообразие клеток опухолей, уничтожая наиболее иммуногенные.
Обновлено в 05:45
Наука
Эффект кофейного пятна помог изучить микрометровые кольца из соли
Французские физики обнаружили, что соляная стенка, которая остается после испарения миллиметровой капли ультрачистой воды, помещенной на подложку из поваренной соли, в некоторых случаях загибается и образует полую оболочку, напоминающую тор.
Обновлено в 05:41
Наука
Марианская впадина поглотила около 80 млн тонн воды
По последним подсчетам, за миллион лет через Марианский желоб в землю попало около 79 миллионов тонн воды.
Обновлено в 07:18
Наука
Ученые нашли следы разрушившего Содом и Гоморру метеорита
Исследователи из Юго-западного университета Троицы в американском Альбукерке заявили, что людские поселения к северу от Мертвого моря, где согласно библейским текстам находились города Содом и Гоморра, исчезли из-за метеорита, который упал на них около 4 тыс. лет назад.
Обновлено в 07:19
Наука
Зубной камень рассказал новые детали о жизни в средневековой Европе
Зубной камень, обнаруженный в останках жителей средневековой Европы, позволил ученым сделать целый ряд интересных выводов.
Обновлено в 07:22
Наука
Рыбные гены могут восстанавливать сердце после инфаркта
Предполагается, что дальнейшие изыскания уникальных генов мексиканских пещерных рыбок дадут возможность исследователям понять, как именно должна активироваться регенерация сердца человека.
Обновлено 24 ноября в 07:06
Наука
Ученый: Путешествия во времени станут возможными через 1000 лет
Физик-ядерщик из Мексики Мигель Алькубьерра рассказал, что путешествия во времени станут возможными приблизительно через тысячу лет.
Обновлено в 06:05
Наука
Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности
Обновлено в 07:07
Наука
В МФТИ вырастили сердечную ткань для тестирования лекарств
Исследователи из Московского физико-технического института и Института цитологии и генетики СО РАН создали тест, который с высокой точностью определит, обладает ли лекарство побочным действием в виде тахиаритмии — наиболее опасного вида аритмии сердца — или нет.
Обновлено в 06:11
Наука
Российские ученые создали новый материал для протезирования сухожилий
Биофизики из России разработали новый материал из полимеров и композитов для замены сухожилий.
Обновлено в 03:54
Наука
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в параллельные миры
Обновлено 24 ноября в 20:00
Наука
Ученые раскрыли необычную связь между астмой и ожирением
Соответственно, общее число астматиков среди детей выросло на пять-шесть процентов только благодаря ожирению, что делает его одним из самых значимых факторов в развитии эпидемии астмы в последние годы.
Обновлено в 07:03
Наука
Останки древнего млекопитающего найдены в Польше
«Принято считать, что после пермского вымирания млекопитающие и их родственники ушли в тень, в то время как динозавры значительно развились и увеличились до огромных размеров», — отметил один из авторов работы.
Обновлено 24 ноября в 04:56
Наука
Болезнь Альцгеймера связали с обратной транскрипцией, характерной для ВИЧ
Ученые из некоммерческого института медицинских исследований Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (США) обнаружили в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера, процесс рекомбинации генов, в котором участвует тот же тип ферментов, что и в распространении ВИЧ.
Обновлено 24 ноября в 02:55