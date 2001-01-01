Экономика
В Китае растут объемы и масштабы пассажирских авиаперевозокREGNUM вчера в 15:55
Несмотря на растущую международную турбулентность ввиду торговых противоречий между ведущими экономиками мира, в Китае в первой половине 2019 года отмечен быстрый и устойчивый рост в секторе гражданского воздушного транспорта, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на данные Управления гражданской авиации КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено
Обновлено в 01:58
Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
ВСУ разработали новый план по дестабилизации ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Известная телеведущая просит помочь липецким близнецам
Пост с просьбой о помощи для липецких братьев-близнецов Данила и Ярослава Спиридоновых появился недавно в Instagram известной телеведущей Ирэны Понарошку.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Теннис
Ник Киргиос: Федерер, пожалуйста, выиграй
Австралиец Ник Киргиос рассказал, за кого болеет в финале мужского Уимблдона.
Обновлено в 02:09
Спорт
Объявлена музыка к короткой программе Загитовой
Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Наука
Устройство из углеродных нанотрубок преобразует тепло в свет
Пленки из нанотрубок позволили изолировать инфракрасное излучение среднего диапазона длин волн (3-8 мкм).
Обновлено в 04:00
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено вчера в 12:46
Гаджеты
Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
Обновлено 12 июля в 02:04
Общество
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 03:35
Спорт
Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство
Обновлено в 02:25
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30