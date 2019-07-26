Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160Газета.Ru 14:43
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
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Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Псков встречает участников международного конкурса «Десантный взвод»
Первые команды, участвующие в международном конкурсе «Десантный взвод – 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, прибыли на место проведения соревнований.
Обновлено в 09:55
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.
Обновлено в 09:34
Спорт
Ефимова выиграла золото чемпионата мира
Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
LG и ФКР провели киберспортивный турнир
Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено в 10:47
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Спорт
19-й этап «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды
19-й этап «Тур де Франс-2019» был остановлен из-за погодных условий. Гонка была прервана за 26 километров до финиша из-за оползней.
Обновлено в 13:00
Политика
Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию
Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Технологии
В России могут создать список обязательного ПО для гаджетов
В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России.
Обновлено в 07:44
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано.
Обновлено в 07:24
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Общество
Росстат: средняя зарплата врачей по России составляет 79,2 тыс. рублей
Средняя заработная плата врачей и медицинских работников с высшим образованием в России составляет 79,2 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 11:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству»
Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:31