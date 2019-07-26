Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160Газета.Ru 14:43
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
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Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
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Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
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Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
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Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
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Лолита: Я пустилась во все тяжкие после 40 лет
Обновлено в 13:18
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Даниил Квят: мы подготовили несколько новинок к этапу в Германии
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.
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Обновлено в 01:24
Общество
В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев
Обновлено в 15:32
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено в 14:40
Политика
Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией
Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX
Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
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Футбол
Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА
Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
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В Смоленске приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза
Обновлено вчера в 14:19
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Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
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Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
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Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
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Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
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