Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160Газета.Ru 14:43

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Китае восхитились российскими бомбардировщиками, напугавшими НАТО

URA.Ru10:56

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

РИА Новости09:02

Sohu: Россия дала НАТО пощечину

Вести.Ru13:19

«Неожиданные действия стали пощёчиной НАТО»: В Китае припомнили случай, как Россия перепугала военный блок

Царьград13:11

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Газета.Ru14:43

Российские Ту-160 испугали НАТО над Балтийским морем

РЕН ТВ09:48

Sohu (Китай): Россия не вытерпела и со злости провела семичасовой полет Ту-160. Союзники США устроили скандал (Sohu)

ИноСМИвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:02
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Лолита: Я пустилась во все тяжкие после 40 лет

Обновлено в 13:18
Автоспорт

Даниил Квят: мы подготовили несколько новинок к этапу в Германии

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 01:24
Общество

В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей

По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети

Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев

Обновлено в 15:32
Общество

Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено в 14:40
Политика

Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 08:25
Авто

Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX

Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Футбол

Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА

Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
Обновлено в 11:10
Здоровье

В Смоленске приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза

Обновлено вчера в 14:19
Авто

Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника

В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено в 03:16
Технологии

Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней

Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Футбол

СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

Обновлено в 16:05
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное