Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160Газета.Ru 14:43
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
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