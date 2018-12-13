Политика

В Китае задержан канадец — организатор встреч с Ким Чен Ыном
BFM.ru
01:57

По данным канадских СМИ, Спэйвор помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
BFM.ru01:57

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В Китае пропал канадский организатор встреч Ким Чен Ына и звезды НБА

РБКвчера в 23:42

В Китае допросили канадца, подозреваемого в подрыве нацбезопасности

РИА Новости00:31

В КНР задержали организатора встреч Ким Чен Ына с баскетболистом Родманом

РЕН ТВвчера в 23:24

В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана

Комсомольская правдавчера в 23:16

Задержанный в Китае канадец Майкл Спейвор подозревается в создании угрозы для безопасности страны

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СМИ: Задержанный Китаем канадец организовывал встречу Родмана с Ким Чен Ыном

Life.ruвчера в 23:06

СМИ: задержанного в Китае канадца подозревают в создании угрозы для безопасности страны

ТАССвчера в 23:44
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Политика

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала представитель МИДа, добавив, что послу Словакии в Москве уже была вручена соответствующая нота 11 декабря.
Обновлено в 03:21
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Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено вчера в 14:48
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МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой

В интервью CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянка Мария Бутина подвергается пыткам в тюрьме США, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:40
Политика

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 00:50
Политика

Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если радикалы примут решение захватить обитель.
Обновлено в 01:50
Политика

В Китае пропал гражданин Канады

По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Политика

Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни.
Обновлено в 00:55
Политика

Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения

Первая леди США Меланья Трамп рассказала, как её супруг, американский лидер Дональд Трамп принимает решения.
Обновлено в 03:11
Политика

США поощряют церковный раскол на Украине, заявили в МИД

США поощряют церковный раскол на Украине, соответствующие шаги президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

«Мертвая рука» России могла стать еще опаснее, пишут СМИ

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

В США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Эрдоган официально учредил космическое агентство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом создал в стране космическое агентство, сообщает 13 декабря Resmi Gazete.
Обновлено в 01:33
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Деннис Родман
Американский баскетболист
Бывший американский баскетболист, выступавший за различные клубы НБА. Обладатель пяти чемпионских перстней. Известен своим стилем агрессивной борьбы за подбор, а также жёсткой борьбой в защите. Был лучшим по подборам в среднем за игру на протяжении семи регулярных сезонов НБА подряд, что является рекордом за всю историю лиги. Родман семь раз входил в сборную всех звёзд защиты, дважды его признавали лучшим оборонительным игроком НБА. Его биография на сайте NBA.com начинается со слов «возможно, лучший подбирающий игрок НБА за всю историю». 1 апреля 2011 года «Детройт Пистонс» вывели из обращения игровую майку с 10-м номером, под которым играл в команде Родман. 12 августа 2011 года спортсмен был введён в Баскетбольный Зал славы.
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