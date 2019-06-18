Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясениеИзвестия вчера в 21:09
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Число погибших в результате землетрясения в Китае достигло 12 человек
Московский Комсомолецвчера в 23:37
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе
Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД
Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером
Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
Самым ожидаемым событием стала церемония закрытия.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств
Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня
На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером
В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51