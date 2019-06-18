Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясениеИзвестия 21:09

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
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В Китае произошло мощное землетрясение

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
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Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
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В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

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Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
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