Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясениеИзвестия 21:09
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Кино
Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»
Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Футбол
Украинский вратарь перейдет в «Реал»
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может стать частью второго состава мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:53
Политика
Представители США допросят соратника Ассанжа с разрешения Эквадора
Представители американского минюста намерены допросить соратника основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Ола Бини с разрешения правительства Эквадора, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:21
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Политика
США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
"При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выделили более 213 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам", - написал Пенс на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Экономика
Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено в 12:17
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Здоровье
Возрастная макулярная дегенерация: как избежать слепоты?
AMD может не приводить к полной слепоте, но у пациентов всё же могут появиться центральные слепые пятна, которые также серьезно ограничивают зрение, а значит, и нарушают повседневную жизнь.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ
Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?
На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
Обновлено в 17:14