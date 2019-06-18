Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясениеИзвестия 21:09

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Сейсмологи сообщают о втором сильном землетрясении на юго-западе КНР

Московский Комсомолец20:07

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

RT на русском20:53

В Китае 11 человек погибли и 122 пострадали после двух землетрясений

РБК20:45

В Китае произошло мощное землетрясение

Известия21:09

Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

ТАСС19:54

Третье землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

REGNUM20:19

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3

РИА Новости20:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Кино

Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»

Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Футбол

Украинский вратарь перейдет в «Реал»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может стать частью второго состава мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:53
Политика

Представители США допросят соратника Ассанжа с разрешения Эквадора

Представители американского минюста намерены допросить соратника основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Ола Бини с разрешения правительства Эквадора, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:21
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Политика

США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле

"При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выделили более 213 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам", - написал Пенс на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Экономика

Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Наука

Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество

Обновлено в 12:17
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Здоровье

Возрастная макулярная дегенерация: как избежать слепоты?

AMD может не приводить к полной слепоте, но у пациентов всё же могут появиться центральные слепые пятна, которые также серьезно ограничивают зрение, а значит, и нарушают повседневную жизнь.
Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Здоровье

Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?

На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
Обновлено в 17:14
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