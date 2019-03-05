Политика
В Китае прогнозируют рост военного бюджета на 7,5%RT на русском вчера в 20:30
В Китае прогнозируют рост военного бюджета на 7,5% — до 1,19 трлн юаней ($177,6 млрд). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект бюджета КНР. Отмечается, что военный бюджет Китая по объёму занимает второе место в мире после США.
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В Китае заверили, что увеличение военного бюджета не угрожает другим странам
Комсомольская правдавчера в 04:22
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика
США назвали условие для переговоров с РФ по ДРСМД
В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон по-прежнему поддерживает эффективныйконтроль над вооружениями, однако Москва якобы не готова предпринять шаги по возвращению к соблюдению договоренностей.
Обновлено в 02:04
Авто
AliExpress начнет продавать в России автомобили
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Обновлено вчера в 20:25
Здоровье
Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата «Эреспал»
Решение об изъятии лекарств было принято производителем препарата, французской компанией «Лаборатории Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Защита инициировала новое расследование крушения Ту-154 близ Сочи
Как писал "Кавказский узел", Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение под Сочи 25 декабря 2016 года.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей
Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Экс-главу Каменска-Уральского начали судить за крупную взятку
В Свердловской области начался суд над бывшим главой Каменска-Уральского Михаилом Астаховым.
Обновлено в 01:45
Политика
ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»
Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Суд разрешил освободить Карлоса Гона под залог
Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон может быть выпущен под залог.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Конгресс США начал новое расследование против Трампа
«В рамках нового масштабного расследования в отношении президента США Дональда Трампа конгресс запросил документы у более 80 организаций и физических лиц», — сообщает «Русская служба Би-Би-Си».
Обновлено в 00:45
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Россиянин не смог вовремя записаться к врачу и умер
Житель Новосибирска Юрий Филимонов не смог попасть на прием к врачу и скончался от перитонита.
Обновлено в 02:02
Политика
Компоненты самолёта МС-21 заменят на отечественные за два года
Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов заявил, что композиционные материалы, которые используются при строительстве самолёта МС-21, будут за два года заменены на отечественные аналоги.
Обновлено в 01:38
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Счетная палата сочла госсподдержку молодых ученых неэффективной
Единый статистический подход позволит качественно проводить финансово-кадровую политику, достоверно определить общий объем средств, которые направляются на поддержку молодых ученых, подчеркнули в СП РФ.
Обновлено в 01:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта
В преддверии Международного женского дня в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы и сохранить их свежесть.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
ФСИН закупит для сотрудников тысячу дистанционных электрошокеров
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила тендер на покупку тысячи электрошокеров за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 00:25
Политика
NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США
Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Полицейских из Калининграда обвинили в краже янтаря на 14 млн рублей
Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий, краже и воспрепятствовании предпринимательской деятельности четверым оперативникам МВД, которые изъяли в одном из магазинов Калининграда 41 кг янтаря.
Обновлено в 01:44
Общество
Астронавтка выросла на 5 см во время полёта на МКС
В невесомости у космонавтов снижается нагрузка на позвоночник, расстояние между позвонками увеличивается, что приводит к временному изменению роста.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Казани локализовали крупный пожар на складе с древесиной
Пожарные локализовали огонь на складе с древесиной в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено вчера в 19:31
Музыка
Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Рязани эвакуировали школу №63
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией.
Обновлено вчера в 22:03