Экономика
В Китае предлагают полностью запретить майнинг криптовалютОреанда-Новости вчера в 10:28
Государственный комитет по развитию и реформам Китая выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют, сообщают РИА Новости. Отмечается, что комитет представил предложения по оптимизации экономики страны. Некоторые сферы экономики предлагается поощрять, некоторые – запретить вообще.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?
Телеканал 360°вчера в 12:49
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Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
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В России начал работать новый телеканал «Победа»
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Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
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Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
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Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Общество
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В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
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Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
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Политика
В России подготовили законопроекты о «неуважении власти к народу»
Депутат псковского областного собрания, лидер местного отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о "неуважении власти к народу".
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Происшествия
Раненый костромской полицейский скончался в больнице
Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
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Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
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Путин примет участие в заседании Арктического форума
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На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
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Гаджеты
Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
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Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52