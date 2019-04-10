Экономика

В Китае предлагают полностью запретить майнинг криптовалютОреанда-Новости вчера в 10:28

Государственный комитет по развитию и реформам Китая выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют, сообщают РИА Новости. Отмечается, что комитет представил предложения по оптимизации экономики страны. Некоторые сферы экономики предлагается поощрять, некоторые – запретить вообще.
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Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
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