В Китае предлагают полностью запретить майнинг криптовалютОреанда-Новости вчера в 10:28

Государственный комитет по развитию и реформам Китая выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют, сообщают РИА Новости. Отмечается, что комитет представил предложения по оптимизации экономики страны. Некоторые сферы экономики предлагается поощрять, некоторые – запретить вообще.

Политика Kaspersky раскрыл ближневосточную кампанию политического кибершпионажа «Лаборатория Касперского» (Kaspersky) раскрыла на Ближнем Востоке кампанию кибершпионажа, рассказал руководитель регионального исследовательского центра фирмы Амин Хасбини.

Общество Блогер впервые подал иск о защите репутации Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Экономика Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.

Происшествия СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.

Шоу-бизнес Экстренно прооперирована дочь Валерии Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.

Происшествия В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.

Здоровье В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за вспышки кори Власти Нью-Йорка объявили о введении в отдельных районах города чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за вспышки кори, сообщает газета The New York Times.

Общество В России выросла численность дальневосточных леопардов Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда, за год число взрослых кошек увеличилось на 5 особей, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Елена Шевцова.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Общество Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.

Политика В России подготовили законопроекты о «неуважении власти к народу» Депутат псковского областного собрания, лидер местного отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о "неуважении власти к народу".

Происшествия Раненый костромской полицейский скончался в больнице Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.

Политика Арктические регионы создадут совместную авиакомпанию На базе двух авиапредприятий Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируется к созданию новая авиакомпания.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП «В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.

Гаджеты Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».