Экономика

Китай задумал запретить майнинг криптовалютLenta.ru 13:44

Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
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Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
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Суть работы фандоматов проста: человек опускает в автомат пустую тару — алюминиевые банки, стеклянные бутылки, упаковку, — а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
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Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
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Политика

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Почему таблетка не действует

Эксперты программы разбирались, почему бывают неэффективны качественные препараты.
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Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
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Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
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Премьер Норвегии отметила, что хотела бы вступления страны в ЕС

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Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

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Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
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Мягкая риторика ЕЦБ и ФРС поддержит фондовые биржи до конца недели

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