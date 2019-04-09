Экономика
Китай задумал запретить майнинг криптовалютLenta.ru 13:44
Решение еще не принято окончательно — Госкомитет только опубликовал список «вредных отраслей», куда попали те сферы экономики, которые слишком расточительно тратят ресурсы или сильно загрязняют окружающую среду, в их числе и оказался майнинг криптовалют.
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Политика
Меркель не встретила Мэй в Берлине
Обновлено в 13:14
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить похожие на лекарства БАДы
В Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств, или вовсе аналогичны с ними.
Обновлено в 19:11
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини
Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини Актриса доказала, что по-прежнему находится в прекрасной форме.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено в 14:00
Космос
Нибиру может оказаться не убийцей, а спасительницей Земли
Обновлено в 08:59
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв
По данным местной полиции, организатор взрыва уже задержан, ведется сбор улик, передает ТАСС.
Обновлено в 17:09
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Порту» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
Универсал повышенной проходимости Lada Granta с приставкой Cross поступит в дилерские центры марки летом 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество
В России появятся автоматы, выдающие деньги за мусор
Суть работы фандоматов проста: человек опускает в автомат пустую тару — алюминиевые банки, стеклянные бутылки, упаковку, — а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
Обновлено в 15:28
Футбол
Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой
Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено в 19:30
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Почему таблетка не действует
Эксперты программы разбирались, почему бывают неэффективны качественные препараты.
Обновлено в 19:38
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Политика
Премьер Норвегии отметила, что хотела бы вступления страны в ЕС
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что хотела бы вступления страны в ЕС, но «это на сегодня нереально».
Обновлено в 16:40
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Финансы
Мягкая риторика ЕЦБ и ФРС поддержит фондовые биржи до конца недели
Завтра состоится заседание Европейского Центрального банка, кроме того ФРС США опубликует протокол последнего заседания.
Обновлено в 10:00