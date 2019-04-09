Экономика

В Китае предложили запретить майнинг биткоиновИзвестия вчера в 10:39

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют. Эта мера входит в пакет предложений по оптимизации промышленных секторов экономики, опубликованный на сайте ведомства. Обсуждение проекта продлится до 7 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?

Телеканал 360°вчера в 12:49

В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Известиявчера в 10:39

В Китае решили запретить майнинг биткоинов

Дождьвчера в 07:07

Китай намерен полностью запретить майнинг криптовалют к 2021 году

ТАССвчера в 07:15

Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют

РБКвчера в 07:55

Китай объявил войну биткоину

Взгляд.рувчера в 04:17

В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют

РИА Новостивчера в 09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:24
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Пользователи соцсетей предполагают, что это новая возлюбленная спортсмена.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку

Обновлено вчера в 13:29
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка

1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию Победы во Второй мировой войне, впервые пройдет в этом году в штате Аляска - городе Анкоридж.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Космос

На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы

Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие

Украинские десантники получили подарок от США

Украинцы получили очередную подачку от американцев: сегодня, 9 апреля, в Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено вчера в 03:10
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено вчера в 13:57
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Наука

В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона

В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено вчера в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное