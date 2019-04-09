Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоиновИзвестия вчера в 10:39
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют. Эта мера входит в пакет предложений по оптимизации промышленных секторов экономики, опубликованный на сайте ведомства. Обсуждение проекта продлится до 7 мая.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?
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