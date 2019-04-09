В Китае предложили запретить майнинг биткоиновИзвестия 10:39

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют. Эта мера входит в пакет предложений по оптимизации промышленных секторов экономики, опубликованный на сайте ведомства. Обсуждение проекта продлится до 7 мая.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Футбол Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника "Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.

Армия и оружие Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 км Украина владеет высокоточными ракетами, способными преодолевать расстояние более одной тысячи километров, заявил президент страны Пётр Порошенко.

Происшествия Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Космос Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.

Общество Малышева показала упражнения «для потрясающего секса» Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».

Экономика Сердюков оценил отсталость авиастроения России В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».

Политика Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.

Футбол Льорис отбил удар Агуэро с пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отбил пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Политика Захарова пошутила о билбордах Порошенко с изображением Путина Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на агитационные билборды Петра Порошенко, на которых его изобразили напротив Владимира Путина.

Шоу-бизнес Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Происшествия Вооруженные люди напали на австрийский самолет в аэропорту Тираны Вооруженные люди в камуфляже и масках напали на самолет компании «Австрийские авиалинии» в аэропорту албанского города Тирана и украли из него несколько миллионов евро.

Общество В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.

Финансы Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.

Политика Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.