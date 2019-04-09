Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоиновИзвестия вчера в 10:39
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют. Эта мера входит в пакет предложений по оптимизации промышленных секторов экономики, опубликованный на сайте ведомства. Обсуждение проекта продлится до 7 мая.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?
Телеканал 360°вчера в 12:49
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Культура
В новой серии «Простоквашино» прозвучит голос Николая Дроздова
Новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино" расскажет о том, как кот Матроскин увлекся покупками в телемагазине; зрители услышат в серии голос ведущего Николая Дроздова, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
Обновлено в 00:07
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
Сто детей заболели ветряной оспой за неделю на Сахалине
Показатель заболеваемости превысил среднемноголетний недельный уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией на 6,0%. Зафиксировано 109 случаев ветряной оспы, из них 100 - у детей.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин.
Обновлено в 00:00
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии Заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Культура
В России запущен телеканал «Победа»
Свидетельство о регистрации канала выдано Роскомнадзором еще в декабре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
«Команда Сахалинской области» скоро прекратит принимать заявки
В рамках кадрового конкурса Команда Сахалинской области участники могут подать заявку на реализацию волонтерских, молодежных проектов, а также проектов социального предпринимательства.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии
Обновлено вчера в 05:56