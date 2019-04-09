Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоиновИзвестия 10:39
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют. Эта мера входит в пакет предложений по оптимизации промышленных секторов экономики, опубликованный на сайте ведомства. Обсуждение проекта продлится до 7 мая.
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"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", – приводит слова президента страны РИА Новости.
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Интересно, что видеокарта GeForce GTX 1650 от Zotac лишена каких-либо разъёмов дополнительного питания.
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
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Обновлено в 08:50
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Футбол
Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в мадридский «Реал».
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Пользователи Интернета раскритиковали девушку. Футболист Андрей Аршавин впервые вывел в свет свою новую возлюбленную по имени Евгения.
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Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
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Тарханов может возглавить «Химки»
64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
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Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
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Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
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