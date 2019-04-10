Экономика
В Китае решили запретить майнинг биткоинаФедералПресс вчера в 14:23
Ограничивать сферу майнинга китайские власти начали еще с 2017 года. В стране они запретили проводить ICO– первичное размещение монет, пишет «Говорит Москва». Ранее челябинская пенсионерка потеряла более полумиллиона рублей на криптовалюте, пытаясь помочь своей дочери финансово.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?
Телеканал 360°вчера в 12:49
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Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Общество
«Яндекс» запустил сервис по поиску домашних животных
«Яндекс» вместе с Purina запустил сервис для поиска домашних животных.
Обновлено в 06:00
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Чайка назвал причины нарушений в системе ФСИН
По его данным, прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте России.
Обновлено в 04:59
Технологии
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Футбол
Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»
Примечательно, что практически одновременно стало известно и об уходе Талалаева с должности главного тренера армянского "Пюника" - очевидно, у него уже имелась предварительная договоренность с "Химками".
Обновлено в 05:47
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота
Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео
Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Обработку от клещей проведут в парках Подмосковья
Обработка в парках Подмосковья начнется с 15 чисел апреля и будет завершена в середине мая.
Обновлено в 05:23
Авто
Роскошный минивэн Lexus получит обозначение LM
Минивэн Toyota Alphard текущего поколения Ожидается, что 8-местный автобус Lexus станет куда роскошнее донора платформы – интерьер Lexus LM отделают премиальными материалами и насытят высокотехнологичными гаджетами.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России
В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил Генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 05:47
Технологии
Walmart Inc. расширяет использование роботов
По меньшей мере в 300 магазинах Walmart в текущем году появятся машины, которые будут сканировать полки с товаром для выявления нехватки конкретных наименований.
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Совфед призвал НАТО к равному и уважительному диалогу
России и НАТО есть что обсудить в нынешней непростой международной обстановке, в связи с чем Совет Федерации призывает альянс к равноправному, корректному и уважительному диалогу, говорится в заявлении, принятом на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Обновлено в 06:13
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Экс-мэр Владивостока получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00