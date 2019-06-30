Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропортLenta.ru вчера в 23:26
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города. Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
Армия и оружие
ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре
По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии
В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Без макияжа: Юлия Высоцкая назвала преимущество неидеальных людей
Высоцкая поделилась с фанатами своим очередным снимком без макияжа, вызвавшим в комментариях новую волну восхищения «девичьей» молодостью звезды.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем
Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Экономика
Росрыболовство пойдет на компромисс
На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено вчера в 08:05
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Единоборства
Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»
Обновлено вчера в 14:49
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено 28 июня в 18:53
Армия и оружие
Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Культура
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Фильм студии Walt Disney "Аладдин" стал самым успешным в карьере популярного голливудского актера Уилла Смита.
Обновлено вчера в 19:18
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено вчера в 01:08