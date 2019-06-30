В Китае построили крупнейший в мире аэропортLenta.ru вчера в 23:26

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города. Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров.

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

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