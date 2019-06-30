Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропортLenta.ru вчера в 23:26

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города. Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь составляет один миллион квадратных метров.
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В Пекине построили самый большой в мире аэропорт

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В Китае завершилось строительство одного из крупнейших аэропортов мира

RT на русском00:44

В Китае достроили крупнейший аэропорт в мире

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Завершено строительство самого крупного аэропорта в мире

Газета.Ru01:20

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

Lenta.ruвчера в 23:26

Крупнейший в мире аэропорт возвели в Пекине

Телеканал 360°вчера в 22:45

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

РИА Новостивчера в 22:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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