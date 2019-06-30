Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропортLenta.ru вчера в 23:26
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города. Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь составляет один миллион квадратных метров.
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Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Дальнобойщиков хотят лишать прав и машин за перевес
Министерство транспорта России собирается лишать водителей грузовиков прав за перевес с последующей конфискацией транспортного средства.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
Обновлено в 11:46
Хоккей
Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Кино
Звезда Marvel Джереми Реннер презентовал свою песню
Американский актёр Джереми Реннер, известный как Соколиный глаз в Marvel, презентовал рок-композицию "Heaven Don’t Have a Name".
Обновлено в 08:28
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова прокомментировала заявления ее бывшей коллеги по музыкальному коллективу о якобы "романе" с ней.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Наука
Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых
Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.
Обновлено 27 июня в 23:29
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Футбол
Старший сын Зинедина Зидана Энцо остался без команды
Девять футболистов швейцарского клуба "Лозанна" покинули команду в летнее трансферное окно по разным причинам.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Porsche 935 представлен с кузовом из углеродного волокна
Весьма зловещее выглядит в полностью черном цвете Porsche 935, особенно если у него весь кузов покрыт композитным углеродным волокном Модель, созданная на базе 911 GT2 RS, имеет сходство только в техническом плане, поскольку 935 обзавелся абсолютно иным кузовом, в котором все «тяжелые» стальные и алюминиевые панели заменены углеродным волокном.
Обновлено в 04:25
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с новым клубом
Обновлено в 06:23
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43