В Китае построили крупнейший в мире аэропортLenta.ru вчера в 23:26

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города. Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь составляет один миллион квадратных метров.

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

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