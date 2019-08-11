Армия и оружие

В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»Газета.Ru 12:08

Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
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