Футбол

В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»Советский спорт 02:35

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Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
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