Футбол
В Китае остались недовольны равнодушием «Манчестер Сити»Советский спорт 02:35
Для чемпионов премьер-лиги появление в Китае было не чем иным, как коммерческим обязательством, а отсутствие воодушевления и равнодушное отношение к принимающей стороне резко контрастируют с тем, что продемонстрировали другие клубы, говорится в статье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
Обновлено в 02:19
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Здоровье
Волгоградцам рассказали, какой продукт улучшает работу печени
Эксперты рекомендуют чаще использовать лимон в своем рационе, его можно применить как приправу к мясу или рыбе, а мякоть и сок как начинку.
Обновлено в 01:17
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Подмосковье двухлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
Двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на девятом этаже в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале
Во вторник, 23 июля около 4:08 на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе автомобиль "Яндекс.Такси" на полной скорости врезался в контейнеровоз.
Обновлено в 01:47
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась секретом своих пухлых губ
Певицу укоряют в ее методах воспитания детей, откровенных клипах и образах. Доставалось звезде от хейтеров и за ее внешность.
Обновлено в 01:22
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено вчера в 02:58
Спорт
Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Обновлено в 00:29
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч и забил два гола
Благотворительный матч завершился вничью со счетом 5:5. Эдерсон забил два мяча, один гол он забил с 11-метровой отметки и один — с игры.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации
«Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.
Обновлено в 03:38
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Трамп договорился с конгрессом по госдолгу
Соглашение о потолке госдолга США достигли президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса.
Обновлено в 00:12