Экономика

В Китае ощутимо ускорился рост промпроизводстваРосбалт 06:00

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Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае в январе — июне 2019 года составил около 15,3 тыс. юаней (около $2,24 тыс.).
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