Экономика
В Китае ощутимо ускорился рост промпроизводстваРосбалт 06:00
Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае в январе — июне 2019 года составил около 15,3 тыс. юаней (около $2,24 тыс.).
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию
Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Обновлено в 08:42
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Футбол
«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана
«Сочи» предлагают футболисту однолетнее соглашение. Ранее сообщалось об интересе к Гацкану со стороны «Рубина».
Обновлено в 07:40
Авто
Hyundai Tucson получит новый двигатель
Hyundai выводит на рынок новый молодежный кроссовер Venue, рекламный ролик которого был недавно опубликован.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Технологии
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха
Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
На военном параде в Париже показали летающего человека
Изобретение Запаты похоже на «глайдеры» — устройства, на которых летали персонажи из фильмов про Человека-паука режиссера Сэма Рейми — Зеленый гоблин (Норман Озборн) и Гарри Озборн.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Политика
Министр обороны Германии объявила об отставке
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Футбол
«Интернасьонал» отклонил предложение ЦСКА по трансферу хавбека
"Интернасьонал" отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Родриго Доурадо.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов
Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
Эксперимент по снятию наличных на кассах могут расширить на всю Россию
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже
Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
Обновлено в 05:45