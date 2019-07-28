Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru вчера в 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Театры
Театр «Сфера» в Москве покажет спектакли в режиме онлайн
Как рассказал режиссер спектакля Глеб Черепанов на своей странице в социальной сети Facebook, несмотря на то, что сейчас совсем не театральный сезон, руководство решило повторно запустить недавнюю премьеру.
Обновлено в 00:50
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Белла Хадид показала, как нельзя позировать в бикини
Белла и Джиджи Хадид устроили себе каникулы на Миконосе. Но даже на отдыхе супермодели жить не могут без фотосессий, пусть и любительских.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Тамбовская семья из восьми человек отравилась грибами
Обновлено в 01:24
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Солид Банк принял участие в рабочей группе по поддержке бизнеса Приморского края
Программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса, разработанная Минэкономразвития РФ (Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018) вызывает у предпринимателей большой интерес, но в то же время и множество вопросов и сомнений.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву
Обновлено в 01:55
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 01:35
Футбол
Клопп: «Новый сезон в АПЛ не будет забегом двух скакунов»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что в предстоящем сезоне за чемпионский титул в АПЛ будут бороться не только красные и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19