Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Политика
День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов
Обновлено в 15:46
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Хоккей
«Металлург» победил «Витязь» в товарищеском матче
«Металлург» и «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский матч.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Теннис
Севастова выиграла турнир в Юрмале
Продолжительность встречи составила 2 часа и 11 минут.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Наука
Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии
Обновлено 25 июля в 04:17
Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:22
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Космос
Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу
Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Общество
На Гавайи надвигается тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 14:43
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество
Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолёта на пути в Москву
На кадрах показано, как он сидит в кресле пилота частного самолёта. Видео было снято 27 июля — дата видна на экране в салоне.
Обновлено в 13:23
Политика
Сирия планирует укрепить сотрудничество с Белоруссией
Власти Белоруссии и Сирии договорились в августе провести на правительственном уровне заседание по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Обновлено в 16:45
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
Обновлено в 17:01