Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В Китае заговорили о возвращении себе острова Сахалин

URA.Ru14:18

Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина

Взгляд.ру13:58

Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

RT на русском16:37

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Газета.Ru14:33

Китайское СМИ назвало Сахалин большой потерей для Пекина

Московский Комсомолец14:03

В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

РИА Новости13:38

Sohu (Китай): российские археологи раскопали каменную стелу на острове Сахалин. Китайские эксперты сочли это позорным для императора Цяньлуна (Sohu)

ИноСМИ08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика

День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов

Обновлено в 15:46
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Британский снайпер погиб в Сирии по вине американского спецназовца

Обновлено в 13:41
Хоккей

«Металлург» победил «Витязь» в товарищеском матче

«Металлург» и «Витязь» в рамках подготовки к новому сезону провели товарищеский матч.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Теннис

Севастова выиграла турнир в Юрмале

Продолжительность встречи составила 2 часа и 11 минут.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы во Франции

В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Наука

Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии

Обновлено 25 июля в 04:17
Общество

В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка

В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:22
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Общество

К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»

Обновлено вчера в 22:54
Космос

Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу

Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Общество

На Гавайи надвигается тропический шторм «Эрик»

Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 14:43
Игры

Bully 2 может выйти осенью 2020 года

Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Религия

Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси

Обновлено в 03:17
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске

Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы

Обновлено в 14:57
Происшествия

Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество

Бывшего начальника департамента администрации президента России и сотрудника ФСБ Михаила Горбатова 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей за особо крупное мошенничество.
Обновлено в 15:58
Музыка

Лидер Rammstein сел за штурвал самолёта на пути в Москву

На кадрах показано, как он сидит в кресле пилота частного самолёта. Видео было снято 27 июля — дата видна на экране в салоне.
Обновлено в 13:23
Политика

Сирия планирует укрепить сотрудничество с Белоруссией

Власти Белоруссии и Сирии договорились в августе провести на правительственном уровне заседание по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Обновлено в 16:45
Общество

Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ

По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.
Обновлено в 17:01
ещё по теме
Сахалин
Остров
Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом; от японского острова Хоккайдо - проливом Лаперуза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное