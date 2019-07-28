Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Китайское СМИ назвало Сахалин большой потерей для Пекина

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Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина

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Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

RT на русском16:37

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Газета.Ru14:33

В Китае заговорили о возвращении себе острова Сахалин

URA.Ru14:18

В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

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Sohu (Китай): российские археологи раскопали каменную стелу на острове Сахалин. Китайские эксперты сочли это позорным для императора Цяньлуна (Sohu)

ИноСМИ08:29
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Общество

В Иркутской области эвакуируют посёлки и детские лагеря

Обновлено в 20:43
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Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина

Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Как сообщает РИА Новости, лидером рейтинга стал Люксембург.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено 26 июля в 07:22
Политика

Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна

Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
Обновлено в 21:49
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В Петербурге прошел главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Общество

Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа

Обновлено в 11:58
Происшествия

NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Автоспорт

Гонщики Alfa Romeo оштрафованы и потеряли очки

Обновлено в 15:02
Общество

Украинские электрички ужаснули пользователей Сети

В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин.
Обновлено в 06:32
Происшествия

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено в 13:02
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Космос

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Футбол

«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»

Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Обновлено в 12:11
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:27
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Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено вчера в 12:06
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Общество

Британские аэрокосмические компании хотят остаться с ЕС

Более 600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) — они хотят перейти в ведение европейского регулятора, так как в случае жесткого «Брексита» (без предварительных договоренностей с ЕС) у них будут проблемы с поставками в ЕС, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Обновлено в 12:40
Космос

В России предложили пробурить скважину на тёмной стороне Луны

Обновлено 26 июля в 06:32
Футбол

Дзюба обошел Семака по голам в чемпионате России

Дзюба забил свой 103-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита», а ныне тренера петербургской команды Сергея Семака (102).
Обновлено в 10:27
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Две девушки пропали в Румынии. Они пытались добраться до дома автостопом

Две девочки-подростка были похищены и убиты в румынском городе Каракал, когда они пытались добраться до дома автостопом из-за нехватки общественного транспорта.
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Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
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В ДНР заявили о бунте украинских военных

Обновлено в 14:19
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