Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Общество
В Иркутской области эвакуируют посёлки и детские лагеря
Обновлено в 20:43
Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина
Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Как сообщает РИА Новости, лидером рейтинга стал Люксембург.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено 26 июля в 07:22
Политика
Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
Обновлено в 21:49
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче
Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Автоспорт
Гонщики Alfa Romeo оштрафованы и потеряли очки
Обновлено в 15:02
Общество
Украинские электрички ужаснули пользователей Сети
В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин.
Обновлено в 06:32
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено в 13:02
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Футбол
«Алавес» арендовал Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»
Защитник «Севильи» Алейш Видаль перешёл в «Алавес», сообщается на официальном сайте баскского клуба.
Обновлено в 12:11
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:27
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 12:06
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Общество
Британские аэрокосмические компании хотят остаться с ЕС
Более 600 британских компаний аэрокосмической отрасли обратились в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) — они хотят перейти в ведение европейского регулятора, так как в случае жесткого «Брексита» (без предварительных договоренностей с ЕС) у них будут проблемы с поставками в ЕС, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Обновлено в 12:40
Космос
В России предложили пробурить скважину на тёмной стороне Луны
Обновлено 26 июля в 06:32
Футбол
Дзюба обошел Семака по голам в чемпионате России
Дзюба забил свой 103-й мяч в чемпионате России и обошел по этому показателю бывшего полузащитника ЦСКА, «Москвы», «Рубина» и «Зенита», а ныне тренера петербургской команды Сергея Семака (102).
Обновлено в 10:27
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Две девушки пропали в Румынии. Они пытались добраться до дома автостопом
Две девочки-подростка были похищены и убиты в румынском городе Каракал, когда они пытались добраться до дома автостопом из-за нехватки общественного транспорта.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19