Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru вчера в 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено 27 июля в 23:00
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Москвичи за полгода воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз
За минувшие полгода горожане совершили более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга, что на один миллион превышает показатель за весь прошлый год.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области
В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
Обновлено в 00:06
Футбол
На Матюиди претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
На игрока претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere di Torino.
Обновлено в 00:29
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Составлен топ-5 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене
Обновлено вчера в 01:00
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Орландо Блум оценил шансы своего возвращения к роли Леголаса
Обновлено в 00:08
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях
Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:00
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии
Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Вышедшие из берегов реки подтопили села и дороги в Бурятии
В Джидинском районе Бурятии из-за обильных осадков реки вышли из берегов, подтоплены дороги в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Китай призвал другие страны уважать международное право
Миру нужно укреплять уважение к международному праву, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телеграмме, направленной участникам семинарам по международному праву в Пекине.
Обновлено в 00:50
Политика
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 01:52
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины, победив «Шахтёр»
Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено вчера в 10:53
Здоровье
Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи
Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.
Обновлено вчера в 03:57