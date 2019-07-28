Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru вчера в 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Транспорт
В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров
Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено 27 июля в 06:54
Шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы
Обновлено в 03:47
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе «Дон»
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:10
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Пассажирский поезд врезался в грузовик в США
Обновлено в 04:58
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Технологии
«Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры
Благодаря сотрудничеству компании планируют вывести на рынок сверхнадёжные платформы для построения автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП, АСУ ПП) на объектах критической инфраструктуры (добыча, генерация, транспорт, умные города и др.).
Обновлено в 05:23
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Экономика
LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Молдавия разрешила чиновникам и депутатам ездить в Россию
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Молдавии рекомендовали молдавским чиновникам воздержаться от поездок в Россию.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Футбол
Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет в клубе
Президент «Баварии» Ули Хеннес не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы клуба, которые пройдут в ноябре 2019 года, сообщает Bild.
Обновлено в 04:00
Футбол
Лэмпард рассказал, как будет формироваться основной состав «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как проходит подготовка к новому сезону, а также — когда специалист определится с основным составом команды.
Обновлено в 05:23
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30