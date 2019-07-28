Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

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