Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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