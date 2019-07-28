Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт
Обновлено в 16:44
Автоспорт
Как Квят отреагировал на третье место на Гран-при Германии
Обновлено в 15:51
Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
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Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:28
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Политика
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
Обновлено в 12:16
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Футбол
«Динамо» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек
Обновлено в 14:36
Политика
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 14:58
Футбол
Назван лучший игрок футбольного матча ЦСКА — «Локомотив»
Как передавало ИА REGNUM, 28 июля московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено в 15:56
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Путешествия
Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами
Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.
Обновлено в 13:17
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено в 12:41
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Обновлено в 16:01
Политика
Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено в 10:30
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу
Многодетная Порошина нежно обратилась к бывшему мужу Актриса адресовала нежные строки экс-супругу — актеру театра и кино Гоше Куценко.
Обновлено в 09:37