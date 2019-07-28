Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для ПекинаГазета.Ru вчера в 14:33
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Общество
Назначен новый заместитель прокурора Свердловской области
Обновлено в 03:22
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления
Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Происшествия
На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Обновлено в 02:04
Театры
Театр «Сфера» в Москве покажет спектакли в режиме онлайн
Как рассказал режиссер спектакля Глеб Черепанов на своей странице в социальной сети Facebook, несмотря на то, что сейчас совсем не театральный сезон, руководство решило повторно запустить недавнюю премьеру.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил в интервью изданию «Сегодня», что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной».
Обновлено в 03:41
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Обновлено в 02:57
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым
Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Обновлено вчера в 08:21
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено 27 июля в 17:20
Здоровье
В Амурской области стартует кампания «Навстречу безопасности»
Амурская область встречает новый этап информационно-пропагандистской кампании «Навстречу безопасности».
Обновлено в 03:47
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:09
Кино
Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса
Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке "Властелина колец" на Amazon.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02