Экономика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТОТАСС 23:05
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:30, Вашингтон
Политика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено в 16:13
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Экономика
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено в 22:54
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Политика
Главе МВД предложили легализовать движения «Лев против» и «СтопХам»
Кирьянов и Андреев уверены, что деятельность таких общественных структур достойна внимания, но нуждается при этом в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло.
Обновлено в 23:22
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено в 22:58
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
Обновлено в 20:12
Культура
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику
В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:50
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Здоровье
Почти 90 малышей появились в Приморье благодаря ЭКО
С начала 2019 года в Приморье на свет появились 89 малышей благодаря ЭКО.
Обновлено в 23:22
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество
Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей
В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".
Обновлено в 23:10
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 19:47
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Ферромагнетизм и сверхпроводимость являются в некотором роде антагонистами и, на первый взгляд, не должны сосуществовать в одном кристалле.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено в 20:21
Кино
Закрылся фестиваль «Зеркало» в городе Иваново
В городе Иваново в течение недели проходил фестиваль «Зеркало».
Обновлено в 21:24
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27