В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристовГазета.Ru 11:57

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

Общество Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Армия и оружие Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%.

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Здоровье Минздрав РФ заявил о снижении смертности от инсультов и инфарктов Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о двукратном снижении смертности от инсультов и инфарктов.

Транспорт Автомобили старше 7 лет предложили запретить для таксистов Госдума в декабре 2018 года приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Общество Под Тверью планируют построить Русский Диснейленд На сегодняшний день идея создания Русского Диснейленда находится на стадии предложения для инвесторов.

Происшествия Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Футбол Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии Как сообщается на официальном сайте турнира, российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и был признан лучшим легионером первенства.

Авто Peugeot запустил продажи 508 SW Продажи "508-го" универсала будут запущены в десяти странах Европы в период с 26 мая по 1 сентября 2019 года.

Политика Медведев отменил роуминг в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.

Общество На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.

Культура В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.

Общество Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.