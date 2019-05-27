В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристовГазета.Ru 11:57

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

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