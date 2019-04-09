Экономика

В Китае могут официально запретить майнинг криптовалютРадиочастотный спектр вчера в 08:05

Точные сроки прекращения деятельности в документе не предусмотрены – предполагается, что запрет вступит в силу незамедлительно после окончания официального рассмотрения.
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Китай намерен полностью запретить майнинг криптовалют к 2021 году

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Дождьвчера в 07:07
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«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

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В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
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На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
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