В Китае могут официально запретить майнинг криптовалютРадиочастотный спектр вчера в 08:05

Точные сроки прекращения деятельности в документе не предусмотрены – предполагается, что запрет вступит в силу незамедлительно после окончания официального рассмотрения.

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