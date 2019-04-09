Экономика
В Китае могут официально запретить майнинг криптовалютРадиочастотный спектр вчера в 08:05
Точные сроки прекращения деятельности в документе не предусмотрены – предполагается, что запрет вступит в силу незамедлительно после окончания официального рассмотрения.
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Китай решил запретить майнинг биткоина. Что будет с криптовалютами и ждать ли переезда «ферм» в Россию?
Телеканал 360°вчера в 12:49
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Культура
Польша не допустила музеи РФ к созданию экспозиции о лагере Собибор
Ни один из российских музеев не допущен к созданию экспозиции о лагере смерти Собибор.
Обновлено в 01:59
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Общество
РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
"Почта России" и сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price планируют запустить в качестве эксперимента точки розничной реализации непродовольственных товаров ретейлера в отделениях почтовой связи.
Обновлено в 05:33
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»
Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам
Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Общество
Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей
Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Сегодня экс-мэру Владивостока будет вынесен приговор
Обновлено вчера в 01:20
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
13 процентов пользователей не могут войти в свои аккаунты. Предыдущий крупный сбой на YouTube фиксировался в октябре 2018 года.
Обновлено в 05:47
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Политика
Wikileaks спас Ассанжа от выдворения из посольства Эквадора
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не выдворили из посольства Эквадора в Лондоне, так как портал узнал о намерении Кито и успел распространить эту информацию.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Войска Хафтара захватили военную базу в южной части Триполи
Лагерь располагается в южном пригороде Триполи — районе Эйн-Зара, что всего лишь в 12 километрах от «Зеленой площади» на побережье Триполи.
Обновлено в 06:15
Космос
Messier 83 называют южным колесом Галактики
С пространственным диаметром около 55 000 световых лет, или примерно в половину размера Млечного Пути, M83 является одной из самых близких и ярких полосатых спиралей в небе.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Единоборства
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Нурмагомедов отметил, что переписывается с Роналду после каждого матча, но приглашать его в Дагестан не планирует.
Обновлено в 05:35