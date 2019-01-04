В компании заявили, что уже испытали оружие, однако не сообщили место проведения учений. Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые опубликовала снимки собственной разработки – так называемой "матери всех бомб".

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