Армия и оружие
В компании заявили, что уже испытали оружие, однако не сообщили место проведения учений. Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые опубликовала снимки собственной разработки – так называемой "матери всех бомб".
Газета.Ru11:44
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Армия и оружие
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