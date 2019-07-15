Экономика
В Китае быстрыми темпами растут капитальные вложения в промышленностьREGNUM 16:08
Общий объем капитальных вложений за указанный период вырос почти на 6%, а размер инвестиций почти достиг 30 трлн юаней (около 4,5 трлн долларов). Без малого на 10,5% увеличились инвестиции в высокотехнологичную сферу. Ещё более быстрый рост на 13,5% показали аналогичные услуги.
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