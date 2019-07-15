Экономика
В Китае быстрыми темпами растут капитальные вложения в промышленностьREGNUM 16:08
Общий объем капитальных вложений за указанный период вырос почти на 6%, а размер инвестиций почти достиг 30 трлн юаней (около 4,5 трлн долларов). Без малого на 10,5% увеличились инвестиции в высокотехнологичную сферу. Ещё более быстрый рост на 13,5% показали аналогичные услуги.
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Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
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Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
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Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год
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Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.
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В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
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В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
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Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Экономика
Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Адвокаты российской гражданки Богданы Осиповой оплатили пошлину для подачи апелляции на решение суда по ее делу, говорится в уведомлении в судебной базе данных.
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Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет
Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.
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МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
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Обновлено в 12:28
Армия и оружие
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Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
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Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
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Обновлено в 14:30
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Появилось видео полёта российских Ту-160 над Балтикой
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