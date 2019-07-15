Экономика
В Китае быстрыми темпами растут капитальные вложения в промышленностьREGNUM 16:08
Общий объем капитальных вложений за указанный период вырос почти на 6%, а размер инвестиций почти достиг 30 трлн юаней (около 4,5 трлн долларов). Без малого на 10,5% увеличились инвестиции в высокотехнологичную сферу. Ещё более быстрый рост на 13,5% показали аналогичные услуги.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Технологии
Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м
В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Лечащие врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Обновлено 12 июля в 18:09
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
Обновлено в 13:50
Наука
Российские физики с коллегами из ЦЕРН открыли новую частицу
Обновлено в 06:45
Игры
Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Спорт
Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ
Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Футбол
Семин не удивлен голу бывшего футболиста «Локомотива» Кварацхелии
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин не удивлен голу казанского "Рубина", который в ворота его команды забил бывший футболист столичного клуба Хвича Кварацхелия.
Обновлено в 16:30
Интернет
Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365
Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Политика
Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков
Россия готова освободить украинских моряков и вернуть Киеву украинские военные корабли при гарантиях участия моряков в судебном процессе, отметила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире канала «Прямой».
Обновлено в 11:08
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили и пресекли деятельность на территории Ростовской области ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 09:51
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Наука
Возбуждение мужчин и женщин оказалось одинаковым в мозге
Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Не может быть: США нашли уязвимость в российских С-400
Обновлено в 17:54
Политика
Минфин США «серьёзно обеспокоен» новой криптовалютой от Facebook
Министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что планы компании Facebook выпустить в обращение свою криптовалюту Libra в 2020 году вызывают "очень серьёзную обеспокоенность" в правительстве.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Политика
После поста о женщинах Трампа назвали расистом и ксенофобом
После чего спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила его в ксенофобии, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа расистом, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:57
Гаджеты
MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель
Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено в 17:13