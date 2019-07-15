Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Экономика
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Лечащие врачи семилетней девочки из Ингушетии, которую избивала тетя, предполагают, что смогут сохранить правую руку ребенка и избежать ампутации.
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