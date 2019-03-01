Происшествия

Появилось видео задержания бойца ММА Александра ЕмельяненкоРИА Новости вчера в 14:39

На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
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Задержание Александра Емельяненко. Все видео

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