Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма домаРБК 11:47
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
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