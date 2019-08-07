Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма домаРБК 11:47

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.
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