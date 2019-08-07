Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента АтамбаеваМосковский Комсомолец вчера в 11:10
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия
Начался второй штурм резиденции Атамбаева
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Происшествия
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