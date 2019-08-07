Происшествия

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента АтамбаеваМосковский Комсомолец вчера в 11:10

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

Нашла пуля на камень

Фергана00:33

Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

RT на русскомвчера в 14:05

Бывший президент Киргизии ушел в оборону

Коммерсантъвчера в 16:04

Сулайманов: при штурме дома Атамбаева использовались резиновые пули

Sputnik Кыргызстанвчера в 12:07

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

РИА Новостивчера в 11:47

Экс-президент Киргизии признался, что стрелял во время штурма по спецназовцам

ТАСС02:14

Что произошло за день: среда, 7 августа

Интерфаксвчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон

В доме Алмазбека Атамбаева началась стрельба. Ранены несколько человек

КП - Бишкеквчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия

Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

ООН составила руководство по спасению мира для лентяев

ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Экономика

Почта Банк откроет отделения в «Магните»

Почта Банк и «Магнит» смогут «создать самую массовую сеть дистрибуции в России», рассчитывает Горшков: опыт открытия банковских точек в «Пятерочке» показал, что такие зоны обслуживания обеспечивают высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы.
Обновлено в 01:03
Наука

Ученые смогли ускорить квантовый компьютер в 200 раз

Атомы кремния позволят им ускорить работу квантового компьютера в 200 раз. Волгоград, 8 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 01:56
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri

Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика

Атамбаев отреагировал на штурм своего дома

Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Уэлбек стал футболистом «Уотфорда»

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Кино

Критики высказались о фильме «Страшные истории для рассказа в темноте»

Обновлено в 02:17
Происшествия

Таксист насмерть сбил полицейского в Челябинске

Водитель автомобиля такси сбил сотрудника правоохранительных органов в Челябинске. Как пишет портал Ura.ru, полицейский скончался.
Обновлено в 01:34
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33
Энергетика

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ

Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Жезус дисквалифицирован на два месяца

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.
Обновлено в 01:57
Космос

Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли

Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено в 01:16
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Иркутской области после пожара затонул катер

Обновлено в 00:25
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Политика

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное