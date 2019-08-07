Происшествия

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента АтамбаеваМосковский Комсомолец 11:10

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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